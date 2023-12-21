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Фигуранток дела экс-министра Абызова освободили в зале суда

Двум фигуранткам дела экс-министра Абызова назначили штрафы по 4 млн рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Преображенский суд Москвы освободил в зале суда фигуранток дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова Яну Балан и Оксану Роженкову. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, обеим фигуранткам были назначены штрафы в размере 4 млн рублей.

До этого стало известно, что Преображенский суд Москвы приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 80 млн рублей. Экс-министр обвиняется в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег.

Гособвинение просило Преображенский суд Москвы приговорить экс-министра к 19,5 года колонии строгого режима.

В начале декабря сообщалось, что Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ.

В 2012–2018 годах Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж. Ему инкриминируется причастность к выводу из страны похищенных 4 млрд руб. В январе 2022 года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Абызова и еще 11 человек.

Ранее Абызов в последнем слове в суде заявил, что в тюрьме «стал другим».

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