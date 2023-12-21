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Священник на Украине угрожал школьнице оружием из-за черешни

Суд на Украине приговорил священника, который угрожал школьнице винтовкой

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

На Волыни суд вынес приговор священнику, который связал школьницу и угрожал ей оружием, потому что она рвала черешни на территории храма. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Согласно материалам Ковельского суда, инцидент произошел вечером 8 июня на территории местного храма Святой Анны римско-католической церкви. Священник заметил девушку, рвавшую черешни, схватил ее за руки и затащил в гаражное помещение на территории храма. Там он обмотал тело и лицо девушки скотчем так, что ей было тяжело дышать. После он привязал ее к металлической трубе и угрожал ей винтовкой.

По данным издания, священник пытал девушку в течение 15 минут, после чего отпустил. В ходе судебного заседания он осудил свой поступок, отметив, что компенсировал «моральный вред потерпевшей и извинился перед ее родителями».

Судья признал мужчину виновным в незаконном лишении свободы малолетней. Священнику назначен год испытательного срока. Кроме того, его обязали заплатить около 7 тысяч гривен за проведенные экспертизы.

До этого сообщалось, что в Благовещенске мужчина напал на 19-летнюю девушку в ее подъезде.

Издание Ngs.ru также писало, что в Новосибирске неизвестные похитили 16-летнего студента колледжа СибУПК и угрожали ему насилием.

Ранее в Петрозаводске мужчина пытался похитить школьницу рядом с детским садом.

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