Британку уволили с работы после новогоднего корпоратива, пишет Daily Star. По словам руководителей, своими действиями на празднике женщина нанесла компании репутационный ущерб.

Женщина по имени Молли рассказала, что после корпоратива получила письмо на рабочую почту, что компания отказывается работать с ней дальше. Британка добавила, что в послании было сказано, что ее поведение являлось грубым проступком.

«Поскольку вы все еще находитесь на испытательном сроке, у нас не было другого выбора, кроме как немедленно расторгнуть ваш трудовой договор», — указано в письме.

Молли сообщила, что не может говорить о том, что произошло на корпоративе, потому что ей заплатили деньги при увольнении при условии, что она будет хранить молчание. Однако британка уверяет, что в инциденте был замешан еще один человек, которому удалось сохранить работу.

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