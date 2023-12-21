Молдавские правоохранители провели обыски в доме главы парламента Гагаузии

Председатель Народного собрания (парламента) Гагаузской автономии Дмитрий Константинов заявил, что сотрудники молдавского центра по борьбе с коррупцией обыскали его дом. Его слова передает новостной портал Gagauzinfo.

«С 7 часов утра были обыски, и в Ферапонтьевке, где я прописан, и дома, где я живу», — рассказал он.

По информации политика, обыски также прошли у его сына и работников спиртового завода, который принадлежит Константинову.

«Мне открыли уголовное дело по мошенничеству», — заявил глава парламента Гагаузии.

Константинов связывает досмотр с конфликтом между властями Молдавии и Гагаузии.

В ноябре депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявлял, что в парламенте Молдавии рассматривают вопрос о внесении корректировок в закон об особом статусе Гагаузии. По его мнению, молдавские власти захотели лишить Гагаузию автономии.

Ранее в Молдавии сообщили, что время правящей партии подошло к концу.