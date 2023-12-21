Двое мужчин спасли ребенка, замерзавшего на дороге

Двое россиян нашли на обочине дороги ребенка, девочка сидела на скамейке поздно вечером и замерзала. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Тульской области.

Туляки Владимир Нефедов и Максим Гедич ехали по Веневскому шоссе в сторону Тулы, мужчина заметили на автобусной остановке растерянного ребенка, девочка была без сопровождения взрослых и сильно замерзла.

Мужчины остановились, но ребенок испугался и не шел на контакт, на место пришлось вызывать полицию. Сотрудникам правоохранительных органов замерзшая девочка рассказала, что поссорилась с братом и убежала из дома, забыла телефон и заблудилась.

Выяснилось, что ребенка уже несколько часов ищут родители. Девочку доставили в отдел полиции, где передали матери, неравнодушных туляков наградили почетными грамотами.

Ранее в Киселевске ребенок босиком сбежал из дома в мороз.