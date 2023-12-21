Суд оправдал IT-специалиста, осужденного на семь лет за хищение программ

Мосгорсуд отменил решение осудить бывшего IT-специалиста Николая Евдокимова на семь лет колонии за хищение более 40 компьютерных программ стоимостью более 666 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что суд полностью оправдал Евдокимова в связи с отсутствием состава преступления. В пресс-службе суда добавили, что мера пресечения в виде заключения под стражу бывшему IT-специалисту была отменена, а самого его освободили из СИЗО.

17 августа 2023 года Дорогомиловский районный суд признал Евдокимова виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Он был приговорен к семи годам лишения свободы.

До этого Евдокимов работал главным IT-специалистом Фонда социального страхования (ФСС) России. По версии следствия, после увольнения оттуда он создал коммерческую организацию и зарегистрировал на нее права на 43 подсистемы, принадлежащие ФСС. Этим он якобы причинил организации крупный ущерб. Сам Евдокимов вину не признавал.

IT-специалист участвовал в разработке и создании единой интегрированной информационной системы «Соцстрах».

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