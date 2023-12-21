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Татарстанские врачи восстановили мужчине лицо, изуродованное цепной пилой

В Татарстане врачи восстановили лицо мужчины, изуродованное цепной пилой

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Unsplash

В Республике Татарстан врачи восстановили лицо 72-летнего мужчины, изуродованное цепной пилой. Об этом сообщает Telegram-канал »Наша РКБ».

По информации Telegram-канала, россиянин с тяжелой травмой лица поступил в РКБ (Республиканскую клиническую больницу) 18 декабря. Во время строительства беседки мужчина задел цепной пилой металлическую деталь и сучок дерева — цепь подбросило вверх и инструмент попал ему по лицу. В результате он получил повреждения от лба до верхней губы, а глазное яблоко деформировалось и выпало.

С пациентом работали три бригады — челюстно-лицевой хирург, оториноларинголог и офтальмолог. Медикам пришлось удалить мужчине глаз и зашить подглазничную и лобную области. Врачам удалось восстановить нос и верхнюю губу.

Сообщается, что пострадавший сутки провел в реанимации. Сейчас мужчина идет на поправку.

Ранее в Нижегородской области врачи восстановили подростку лицо, порезанное бензопилой.

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