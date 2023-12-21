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Врач назвал продукты, которые опасно есть на голодный желудок

Врач Арзамасцев: грибы и орехи опасно есть на голодный желудок

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Depositphotos

Грибы и орехи не стоит есть на голодный желудок, потому что это тяжелые продукты, которые будут сложно переноситься. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Помимо этого, эксперт не советует есть в голодном состоянии блюда с острыми специями. По его словам, они также могут негативно сказываться на слизистой желудка и раздражать ее. На голодный желудок также не стоит употреблять свежевыжатые соки и алкоголь.

«Это тоже достаточно агрессивные продукты, которые при употреблении на голодный желудок могут вызывать проблемы со слизистой желудка, что в дальнейшем способно приводить к гастриту», — предупредил Арзамасцев.

Врач призвал быть осторожными с жирными, жареными и сладкими продуктами, потому что они могут нанести вред человеку, даже если употреблять их не только на голодный желудок.

Диетолог и автор книг о здоровом питании Роб Хобсон до этого рассказал, что причиной постоянного чувства голода может быть недостаток сна, стресс и злоупотребление углеводными продуктами, такими как шоколад, пирожные и чипсы.

Ранее врачи рассказали, как научиться получать удовольствие от нелюбимой еды.

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