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Россиянину оторвало часть пальца взрывом петарды

В Подмосковье хирурги восстановили пациенту кисть после взрыва петарды

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Depositphotos

В мытищинской больнице хирурги спасли молодого мужчину, которому оторвало часть пальца взрывом петарды. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В приемное отделение больницы в Мытищах обратился 20-летний мужчина, у которого в руках взорвалась петарда. Пострадавший получил травму кисти, ему оторвало часть большого пальца. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«Мы сшили сухожилия второго и третьего пальца, провели аутодермопластику свободным лоскутом на область ногтевой фаланги первого пальца левой кисти. Лоскут прижился и удалось избежать инфекционных осложнений», — рассказал врач-травматолог Никита Поляков.

Мужчина был выписан на амбулаторное лечение спустя несколько дней после операции, функции кисти удалось сохранить.

Ранее на Кавказе мальчик лишился пальцев из-за взрыва петарды.

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