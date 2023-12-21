Крымский мост перекрыли из-за работы системы ПВО

Крымский мост перекрыт из-за работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на подписчиков.

По данным информационного ресурса, средства ПВО отработали по целям в районе Крымского моста. Предварительно, повреждений нет.

7 ноября российская система ПВО уничтожила и перехватила 17 БПЛА над Черным морем. Обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке.

15 декабря президент РФ Владимир Путин рассказал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. По его словам, российские специалисты возвели Крымский мост с присущим им «блеском». Как подчеркнул президент, при реализации данного проекта строители все сделали «здорово».

В ходе выступления глава государства также заявил о возросшем туристическом потоке в Республику Крым. На этом фоне он выразил надежду, что представители железнодорожной отрасли справятся с нагрузкой следующим летом.

Ранее военный эксперт призвал укреплять защиту Крымского моста.