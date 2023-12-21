Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве запустят серию проектов об истории столицы

Музей Москвы и «Рувики» расскажут об истории столицы

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Музей Москвы и интернет-энциклопедия «Рувики» запустят ряд совместных проектов, посвященных Москве и ее истории, сообщает пресс-служба музея.

Сотрудничество предполагает также проведение квизов. Первый из них пройдет 5 января и будет посвящен теме «Новогодние традиции – от Москвы до Дальнего Востока». Участники квиза узнают, как в России на протяжении истории менялось отношение к встрече Нового года. Кроме того, 18 мая пройдет квиз по истории Москвы, а 26 августа – про Москву в кинолентах.

«Мы очень благодарны Музею Москвы за возможность долгосрочного сотрудничества и интересные форматы взаимодействия с аудиторией, для которой важны новые знания. Для нас также особенно ценно взаимодействие в части контента.

Качественные и достоверные материалы в новой интернет-энциклопедии — наша важнейшая задача, которая полностью соответствует ценностям площадки», — отметил генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.

Также весной Музей Москвы и «Рувики» проведут серию экскурсий по необычным местам столицы, в рамках которых участники познакомятся с пешеходными маршрутами и узнают интересные факты о столице.

«Наш музей изучает историю города уже 127 лет. Рассказывать о многообразной жизни нашей столицы в прошлом и настоящем — наша основная задача. Создание портала Музея Москвы на страницах РУВИКИ станет важным этапом сотрудничества, позволит поделиться накопленными знаниями и сформировать корпус достоверных текстов о Москве и ее истории», — рассказала генеральный директор Музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова.

Напомним, ранее интернет-энциклопедия «Рувики» стала официальным партнером проекта «Лекторий 876», который объединил москвоведов, урбанистов, журналистов и экскурсоводов для обсуждения и анализа городских мифов и легенд.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами