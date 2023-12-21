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Под Тюменью во время утренника для особенных детей с потолка упал ребенок

В Тобольске во время утренника для особенных детей с потолка упал ребенок

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Тобольске Тюменской области во время утренника для особенных детей с потолка упал ребенок. Об этом сообщает »МегаТюмень».

По информации издания, директор департамента культуры и туризма города Анастасия Ионина рассказала, что инцидент произошел в ДК «Синтез» во время утренника. Мероприятие посетила мать с двумя детьми — один из них остался без присмотра. Ребенок забрался на третий этаж здания и проник в техническое помещение, разделяющее кровлю и потолок зала. Там он наступил на одну из плит и вместе с ней упал на пол. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.

При этом очевидцы произошедшего рассказывают другую версию произошедшего в соцсетях, передает «МегаТюмень». По их словам, плитка упала на одного из детей, присутствовавших на празднике.

Ранее четырехлетняя оренбурженка получила ожоги кистей рук, играя с гирляндой.

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