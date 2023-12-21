Россиянина, пошутившего в самолете, оштрафовали

Жителя города Вуктыл, который на рейсе »Ухта — Москва» назвал себя террористом, признали виновным в совершении общественно опасных последствий, совершенных из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры и приговорили к штрафу. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Ухтинский городской суд установил, что в ноябре 2023 года во время авиарейса в столицу вуктылец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на просьбу бортпроводника занять свое место в самолете заявил, что он террорист. После этого мужчина занял свое кресло и заснул.

Командир воздушного судна принял решение снять с рейса шутника и передать его специальным службам.

Полицейские вывели нарушителя порядка из самолета. При проверке транспортного средства на борту не было найдено взрывчатых веществ или оружия, и самолет вылетел в место назначения.

Суд признал вуктыльца виновным и назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее россиянин устроил дебош и подрался с бортпроводником на рейсе «Москва - Магадан».