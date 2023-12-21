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Москвичам рассказали о продолжении оттепели

Синоптик Леус рассказал о продолжении оттепели в столице из-за циклона

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве ожидается продолжение влажной оттепели. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Леуса, столичный регион будет оставаться под влиянием передней части атлантического циклона.

«Временами, преимущественно в первой половине дня, пройдет снег и мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев, на дорогах и тротуарах гололедица», — поделился Леус.

Он добавил, что температура воздуха в Москве будет в пределах 0…+2°C, в Подмосковье -2…+3°C. В пятницу возможен небольшой снег, мокрый снег и температура воздуха -1…+1°С.

До этого москвичей предупреждали о приближающемся похолодании. По словам синоптика Александра Ильина, температура воздуха начнет заметно понижаться с выходных и во второй половине следующей недели достигнет 10 градусов ниже нуля.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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