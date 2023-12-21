Водитель нижегородской маршрутки зажал дверями коляску с младенцем, ребенок в больнице

В Нижнем Новгороде младенец пострадал в результате неаккуратных действий водителя маршрутки. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД по области.

Инцидент произошел 20 декабря на улице Минина на остановке «Технический университет». Женщина выходила из маршрутного автобуса номер Т-24 с коляской, когда водитель поторопился закрыть двери и младенца зажало. Пятимесячного ребенка доставили в Областную детскую клиническую больницу с ушибами мягких тканей. Младенца осмотрели нейрохирург и челюстно-лицевой хирург, ему назначили исследование головного мозга для исключения черепно-мозговой травмы, рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Ранее в Петербурге ребенок пострадал в результате падения из коляски в автобусе.