Пропавшую собаку нашли спустя шесть лет в лесу

В Англии спустя шесть лет нашли сбежавшую из дома собаку, пишет издание UPI. Все это время питомец жил один в лесу.

На собаку обратили внимание волонтеры, когда животное появилось в окрестностях жилых домов. Местные жители рассказали специалистам, что пес не отличается агрессией и ведет себя мирно, поэтому они регулярно его подкармливают.

После того как собаку поймали, выяснилось, что она сбежала от хозяев шесть лет назад. Это произошло спустя 24 часа после того, как ее забрали в новый дом. Однако семья, узнав, что питомец нашелся, сообщила, что не может забрать его обратно, поскольку обстоятельства изменились. Но они рады, что с животным все хорошо.

Зоозащитники заявили, что собака будет жить в специальном приюте, пока для нее не найдут новых владельцев.

Ранее в США домашний пес спас спящего ребенка от диабетической комы.