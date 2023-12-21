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В России предложили повысить акциз на табак ради борьбы с болезнями легких

Всероссийский союз пациентов предложил ввести дополнительный акциз на табак

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Всероссийский союз пациентов (ВСП) выступил с инициативой введения дополнительного акциза на табак и табачные изделия, чтобы использовать полученные средства для борьбы с очень распространенной среди населения хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Официально в стране насчитывается более 800 тыс. больных ХОБЛ, но, уверяют эксперты, реальное их количество может достигать 12 млн. Причем у 90% пациентов заболевание развивается из-за того, что они курили или курят до сих пор», — говорится в публикации.

В основном ХОБЛ страдают люди в возрасте старше 40 лет, имеющие большой стаж курения. Существует и профессиональный риск развития заболевания — ему также могут быть подвержены сварщики, шахтеры и любые работники, имеющие постоянный контакт с неорганической пылью.

По данным Всероссийского союза пациентов, в России ХОБЛ занимает первое место (47–55%) в структуре распространенности болезней органов дыхания, значительно опережая бронхиальную астму (19%) и пневмонию (14%). До половины пациентов из-за обострений нуждаются в госпитализации в среднем раз в год.

В связи с этим ВСП обратился в Минздрав с просьбой о включении ХОБЛ в перечень социально значимых заболеваний — наряду с злокачественными новообразованиями, психическими расстройствами, туберкулезом, ВИЧ и гепатитом C. А также ввести дополнительный акциз на табак, чтобы использовать «определенный процент» полученных средств на финансирование мероприятий по борьбе с ХОБЛ.

Меж тем в 2024 году ставка акцизов на табачную продукцию и без этой инициативы повысится на 8%, а на вейпы — на 110%.

18 декабря стало известно, что настойчивое информирование о вреде вейпов не снижает число курильщиков.

5 декабря пульмонолог Анастасия Сафонова назвала самый опасный способ курения.

Ранее сообщалось, что москвичи стали покупать меньше алкоголя и табака.

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