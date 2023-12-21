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Врач рассказал, какие продукты помогут улучшить работу мозга

Врач Ковальков: кофе и шоколад помогут улучшить работу мозга

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Shutterstock

Некоторые продукты могут положительно влиять на мыслительные процессы. О них в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.

Так, по его словам, лидерами среди продуктов, которые улучшают работу мозга, являются кофе, шоколад и какао.

«Было такое исследование, проводили, и оказалось, что человек мыслит, допустим, однотипно, 1-2-3-4-5, а начинает мыслить нестандартно, допустим, 2-4-1-5, то есть рождаются грандиозные интересные идеи. Нестандартные решения стандартных вопросов», — отметил Ковальков.

Кроме того, врач добавил, что для улучшения работы мозга стоит регулярно включать в свой рацион питания грецкие орехи.

Ученые из Уппсальского университета в Швеции до этого выяснили, что регулярное употребление свежих фруктов и овощей связано с увеличением объема серого вещества в гиппокампе и правой прецентральной извилине головного мозга человека. Эти изменения в структуре могут снижать риск развития депрессии и деменции. Однако остается неясным, влияет ли употребление фруктов и овощей непосредственно на количество серого вещества, или люди с более высокими его объемами в определенных областях мозга склонны есть фрукты и овощи.

Ранее ученые рассказали, почему некоторые люди обладают абсолютным слухом.

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