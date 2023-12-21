В Башкирии на открытии елки лошадь покалечила восьмилетнего ребенка

В Башкирии запряженная в сани лошадь побежала на местных жителей во время праздника на площади. Об этом сообщает Башинформ.

Инцидент произошел на главной площади Металлургов в Белорецком районе, на открытии новогодней елки. Когда начался фейерверк, животное испугалось и двинулось на горожан.

В результате пострадали 67-летняя женщина и восьмилетняя девочка. Первая пациентка находится в травматологии. У второй диагностировали черепно-мозговую травму, но ее уже отпустили на амбулаторное лечение.

По словам представителей администрации района, хозяину лошади отказали в катании детей на площади, но мужчина все равно отправился на мероприятие. Россиянин уже оплатил услуги сиделки для женщины и навестил родителей девочки.

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