Бастрыкин запросил доклад о происшествии с детьми в поезде Тюмень – Адлер

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о произошедшем с детьми в поезде, следовавшем из Тюмени в Адлер. Об этом сообщает официальный сайт СК РФ.

«Председатель Следственного комитета запросил (...) доклады о расследовании уголовного дела и установленных в ходе проверки обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства.

Вечером 20 декабря в поезде Тюмень – Адлер резко ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. Спасти ее не удалось, по прибытии поезда в Пензенскую область врачам «скорой» осталось лишь зафиксировать гибель ребенка.

По сообщению СК РФ, для установления причин случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза.

В администрации Сердобского района Пензенской области «Газете.Ру» подтвердили трагическое событие.

Позже в Саратовской области группу из 125 детей, которая ехала в поезде из Тюмени в Адлер, из-за повышенной температуры сняли с поезда и отправили в инфекционное отделение больницы.

Ранее в Оренбургской области приезжий жестоко избил школьника.