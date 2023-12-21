Казахстан экстрадирует в Россию хакера Никиту Кислицына по запросу Генпрокуратуры. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Запрос на выдачу мужчины был направлен еще в июне 2023 года. Отмечается, что благодаря тесному взаимодействию с правоохранительными органами Казахстана удалось добиться решения об экстрадиции.

В России Кислицын проходит фигурантом по уголовному делу по статьям о вымогательстве и неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации. По версии следствия, в октябре 2022 года мужчина вместе с подельниками взломал сервера коммерческой организации и скопировал с них информацию, которую впоследствии использовали для шантажа компании на 550 тыс. рублей.

22 июня Кислицын был задержан в аэропорту Алма-Аты по запросу США, которые подозревают мужчину во взломе в 2012 году социальной сети Formspring и похищении данных ее пользователей. Запрос Штатов об экстрадиции был отклонен.

Никита Кислицын работал в компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) руководителем департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам. До этого он был главным редактором журнала «Хакер».

Ранее глава «Киевстара» обвинил Россию в совершении крупнейшей хакерской атаки.