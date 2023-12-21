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В МЧС Татарстана рассказали о пострадавших после взрыва газа в жилом доме

МЧС: в результате взрыва газа в поселке Осиново пострадали четыре человека

В Татарстане в поселке Осиново взорвался газ в двухэтажном доме, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС в Telegram-канале.

Сообщение о хлопке на улице Центральной поступило в МЧС 21 декабря в 9:19 (совпадает с московским). По предварительным данным, в ЧП пострадали четыре человека.

«Силами администрации в осиновском доме культуры развернут пункт временного размещения», — пояснили в ведомстве.

Накануне в центре Санкт-Петербурга обрушился шестиэтажный дом. К счастью, в здании к моменту обрушения никого не было — жильцов расселили. Спасатели эвакуировали 27 человек из соседнего дома. Из них 19 человек переселили в гостиницу, восемь решили переехать к родственникам. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уточнил, что «жильцы соседнего дома и двух подъездов размещены в городских гостиницах».

Ранее в Башкортостане пенсионерка попыталась приготовить самогон и устроила взрыв в квартире.

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