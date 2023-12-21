Россияне ответили, какие подарки они точно не хотели бы получить на Новый год

Большинство (52%) россиян не хотели бы получить на Новый год сувениры, игрушки и статуэтки, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7,2 тыс. человек.

На втором месте оказались еда и алкоголь, за этот вариант проголосовали 13% респондентов. Еще 8% не хотели бы получить в подарок билеты в кино или в театр, 7% — деньги, 6% — товары для дома. Среди других нежеланных подарков — косметика и парфюмерия, украшения и аксессуары, путешествие, техника и электроника, одежда и обувь.

«Если говорить в общем, то популярность прагматичных подарков растет, несмотря на разные точки зрения в обществе. Людям больше нравится то, что можно использовать, и то, что полезно. Очевидно, что многие хотели бы получить деньги в подарок как самый прагматичный вариант. Это удобно, человек может купить сам себе то, что захочет. Однако существует определенная прослойка людей, считающих, что дарить деньги — это моветон. Поэтому мы и видим деньги и в ряду желанных, и в списке нежеланных подарков», — объяснил результаты исследования доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

Исследование маркетплейса «Мегамаркет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство трат россиян перед Новым годом приходится на подарки близким и продукты к праздничному столу. Большая часть опрошенных хотят потратить на подарки к Новому году не более 20 000 рублей: 30% планируют бюджет от 5 000 до 9 999 рублей, 26% — от 10 000 до 19 999 рублей, 18% — до 4 999 рублей.

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