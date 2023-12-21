Сенатор Хапочкин попросил Генпрокуратуру проверить хакасского чиновника Данданяна

Сенатор от Сахалина и Курил Андрей Хапочкин попросил Генпрокуратуру проверить заместителя министра по делам юстиции и региональной безопасности Хакасии Манука Данданяна на предмет выявления признаков иноагента. Об этом говорится в запросе, отравленном политиком на имя заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева, копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

В документе уточняется, что поводом для запроса в надзорный орган послужило обращение к сенатору руководителя патриотического движения «Гром» Республики Хакасии Сергея Никулина.

По мнению руководителя патриотического движения, заместитель регионального министра Данданян, владеющий информацией, касающейся оборонного комплекса и экономики региона, «состоит в регулярных контактах с представителями США», что может быть опасно в условиях специальной военной операции.

Участники движения «Гром» не исключают, что региональный чиновник может находиться под влиянием западных спецслужб.

В пользу этой версии автор обращения приводит данные о том, что Манук Данданян и супруга чиновника неоднократно общались в сети с администраторами Теlegram-каналов, посвященных эмиграции в США, получению виз и видов на жительство.

При этом, как отмечает Никулин, чиновник вступил в эти чаты после начала специальной военной операции.

«Учитывая напряженную внешнеполитическую ситуацию в ходе проведения специальной военной операции и чрезвычайную важность формирования выгодного для Российской Федерации информационного поля, прошу принять меры и дать ответ в максимально короткие сроки», — заключает руководитель патриотического движения «Гром».