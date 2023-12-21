В Екатеринбурге мужчину осудили на 18 лет за попытку поджечь военкомат

В Екатеринбурге суд вынес приговор жителю Новоуральска за попытку поджога военкомата. Об этом сообщает «Коммерсант-Урал» со ссылкой на адвоката мужчины.

Россиянина задержали в марте, когда он пытался кинуть в комиссариат бутылку с зажигательной смесью. По словам самого мужчины, к этому его подтолкнули трое военнослужащих.

Жителя Новоуральска признали виновным по статьям о содействии террористической деятельности, подготовке к теракту и прохождении обучения для террористической деятельности. Фигурант получил 18 лет лишения свободы, из них 14 он проведет в колонии строгого режима. При этом изначально прокуратура запрашивала на год больше, но суд не согласился с этим требованием.

Адвокат мужчины планирует обжаловать решение инстанции.

Ранее в Новосибирске барбера-националиста заподозрили в попытке взорвать военкомат с помощью мультиварки.