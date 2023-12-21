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125 человек забрали из поезда Тюмень — Адлер из-за температуры у 30 детей

Губернатор Бусаргин: у 30 детей с поезда Тюмень — Адлер повысилась температура

Около 30 детей с поезда ТюменьАдлер пожаловались на температуру. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, через которую проходил состав.

Чиновник заверил, что им предоставлена необходимая медицинская помощь.

Вечером 20 декабря врач понадобился ребенку из группы, которая ехала с отдыха в лагере на поезде Тюмень — Адлер. Всего в группе 125 детей в сопровождении взрослых. В Саратовской области детей сняли с поезда и направили в инфекционную больницу. Их также посетили сотрудники Роспотребнадзора.

Бусаргин добавил, что сопровождающие взрослые находятся вместе с детьми. Для родителей создана горячая линия, на которую можно обращаться круглосуточно.

В начале декабря сообщалось, что в Зеленограде (Москва) семья два с половиной часа ждала скорую к девятилетнему ребенку с температурой 39,7. Температура к приходу медиков времени у заболевшего спала. Врачи сделали экспресс-тест на ковид, после чего уехали.

Ранее россиянка пожаловалась на нехватку горячего питания в школе ЯНАО.

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