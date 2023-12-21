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В США оправдали мужчину, который 48 лет провел в тюрьме

В США суд оправдал отсидевшего 48 лет в тюрьме 71-летнего Глинна Симмонса

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Brennan Linsley/AP

В США суд оправдал 71-летнего Глинна Симмонса, который провел в тюрьме 48 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает ТАСС.

Суд установил, что преступление, в котором был признал виновным Симмонс, было совершено не им.

В 1975 году Симмонса приговорили к высшей мере наказания. В 1977 году ее заменили пожизненным заключением.

Как отмечает агентство, мужчина провел в тюрьме самый длительный в истории США срок для жертвы судебной ошибки (48 лет, 1 месяц и 18 дней). После освобождения он вправе потребовать от штата Оклахома, в котором состоялся суд, компенсацию в размере $175 тыс.

В феврале 2023 года в Миссури суд оправдал 50-летнего Ламара Джонсона, просидевшего в тюрьме почти 30 лет. Судья заявил, что доказательства невиновности Джонсона по-настоящему достоверные, а значит нет возможности дальше держать невиновного за решеткой.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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