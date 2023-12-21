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В Саратовской области более 100 детей сняли с поезда и отправили в больницу

С поезда Тюмень — Адлер сняли 125 детей и отправили в саратовскую больницу

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Shutterstock

Группу из 125 детей, которая на поезде ехала из Тюмени в Адлер, сняли с поезда в Саратовской области и отправили в инфекцию больницу из-за повышенной температуры у одного ребенка. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Как рассказал губернатор, вечером 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры.

Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию, всех детей осмотрели медики, отметил он.

Было принято решение доставить их в инфекционную больницу региона, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь, заявил Бусаргин, подчеркнув, что ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора.

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