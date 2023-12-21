Юрист рассказал, какие нововведения в законах ждут россиян в 2024 году

В 2024 году нововведения в законах коснутся не только взрослого поколения, но и детей напрямую, поскольку введено ограничение на использование телефонов в школах, а также будут установлены обязательные уроки труда.

«Сразу отмечу, что по закону, приносить телефоны в школу и хранить их в рюкзаке или шкафах — никто не запрещает. Ограничения касаются самих уроков в целях повышения качества образования. Правда, пока неясно — кто именно будет контролировать применения телефонов. С 1 сентября 2024 года детей также будут приучать к труду и готовить ко взрослой жизни уже в начальных классах на соответствующих уроках», — заявил эксперт.

Что касается работающих граждан, МРОТ станет выше.

«Минимальный размер оплаты труда поднимется с 16 242 до 19 242 рублей. Региональные власти могут повышать МРОТ дополнительно. Так, например, в Якутии он будет составлять 48105 рублей. С 1 февраля 2024 году увеличат и размер маткапитала на 7,5 %, выплата на первого ребенка вырастет до 631 тыс. рублей, а на второго до 834 тыс. рублей. Более того, принят закон о сохранении выплат по уходу за ребенком, если родитель начинает работать до достижения ребенком 1,5 лет», — добавил адвокат.

Россиян ждут и нововведения в налогообложении.

«С 1 января будет увеличен размер социальных налоговых вычетов (например, на обучение и лечение): было 120 тыс. рублей — станет 150 тыс. рублей. Изменения закреплены в статье 219 Налогового кодекса РФ. При этом вычет на обучение каждого из детей налогоплательщика (сумма, общая на родителей) до 1 января не превышает 50 тыс. рублей, а после 1 января — 110 тыс. рублей», — подчеркнул юрист.

Переход на единый налоговый счет (ЕНС) способ учета начисленных и уплаченных налогов и взносов в 2024 году станет окончательным.

«Помимо этого, упрощается порядок уплаты налога на имущество организаций. Теперь юрлицам не потребуется представлять в налоговый орган уведомление об исчисленной сумме налога за истекший налоговый период (календарный год) в отношении объектов налогообложения, сведения о которых содержатся в налоговой декларации. К таковым относятся все объекты недвижимости, облагаемые налогом исходя из среднегодовой стоимости, и объекты недвижимости иностранных организаций, облагаемые налогом исходя из кадастровой стоимости», — подчеркнул адвокат.

А с 1 июля 2024 года для тех, кто нуждается в соцподдержке, был принят закон об отмене банковских комиссий при оплате ЖКХ.

«А вот для застройщиков апартаментов новости не такие приятные — им возвращают НДС с 1 января при передаче апартаментов, которые строились и продавались по договорам долевого строительства. Это правило было отменено в 2010 году, но теперь оно возвращается. Такое нововведение может отразиться на конечной стоимости апартаментов — интерес покупателя будет смещаться в сторону покупки недвижимости с жилым статусом», — подчеркнул Усачев.

С 1 января Росреестр полностью переходит на электронную регистрацию сделок с недвижимостью с юридическими лицами.

«Это позволит застройщикам быстрее оформлять документы. Для физлиц же поменяется не так много, но документы станет подавать проще: для регистрации нужен будет скан договора, а документы по самому объекту уже не понадобятся», — резюмировала адвокат.

Ранее в России изменились правила перевозки детей в самолетах.