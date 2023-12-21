Стало известно, из-за чего фрилансеры чаще всего сталкиваются со стрессом

Фрилансеры чаще подвержены тревожности, чем штатные сотрудники. Это показало совместное исследование сервисов Solar Staff и Zigmund.online, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего испытывают стресс из-за работы на фрилансе 35% менеджеров, 32% маркетологов и 24% дизайнеров. Лишь иногда испытывают стресс 49% программистов, 62% копирайтеров, 51% маркетологов, 48% менеджеров и 56% преподавателей.

«Люди могут ошибаться при оценке своего ментального состояния. Часто это связано с тем, что человек просто не хочет обращать внимание на то, что требует ответственности, времени, проработки», — прокомментировала Антонина Плаксиенко, психолог сервиса Zigmund.online.

Почти половина дизайнеров и программистов, а также больше трети маркетологов и копирайтеров чувствуют раздражительность и хроническую усталость. Другая частая проблема у фрилансеров — выгорание. Его испытывают почти 40% всех опрошенных. Также на фоне выгорания и хронической усталости четверть сотрудников сталкиваются с бессонницей. Другие причины: неудовлетворенность уровнем жизни, конфликты, синдром самозванца, травмы и вопросы отношений (это часто может влиять на построение карьеры специалистов), апатия, депрессия.

Среди тех, кто посещает психотерапию, это чаще всего дизайнеры (19%), менеджеры (13%) и маркетологи (12%). Также специалисты отмечают, что психотерапия помогает им чувствовать себя значительно лучше. Так ответили 10% дизайнеров, 7% менеджеров и 6% маркетологов, которые посещают психотерапию.

Фрилансеры, которые не посещают психотерапию, пытаются справиться с проблемами самостоятельно. Стараются переключиться и не думать о плохом более 50% дизайнеров и менеджеров, более 40% маркетологов и программистов, а также 75% копирайтеров. Акцентируют внимание на хобби почти половина дизайнеров, маркетологов, программистов и преподавателей. Самостоятельно читают и смотрят контент по психологии больше всего копирайтеры (44%). Среди остальных лишь 8% дизайнеров, 13% преподавателей, 4% менеджеров, 10% маркетологов и 12% программистов интересуются психологией.

Не посещают психотерапию: 87% копирайтеров, 62% дизайнеров, 75% преподавателей, 64% программистов, 54% менеджеров и маркетологов. Более трети программистов, дизайнеров, менеджеров и преподавателей, а также более 40% маркетологов и копирайтеров считают, что их проблемы не так масштабны, чтобы обращаться за помощью к специалистам.

За помощью к психотерапевту чаще всего обращаются офисные сотрудники — 58% против 8% фрилансеров.

Чаще всего фрилансеры обсуждают с руководителями свое психоэмоциональное состояние только в том случае, если чувствуют себя совсем плохо — так ответили 41% дизайнеров, 38% преподавателей, 44% менеджеров, 32% маркетологов, 38% копирайтеров и 35% программистов. При этом никогда не говорят о своих психоэмоциональных проблемах 35% дизайнеров, 50% преподавателей, 20% менеджеров, 23% маркетологов, 44% копирайтеров, 30% программистов.

Фрилансеры также сталкиваются со стрессом из-за переезда и выхода на международный рынок труда, об этом говорят опросы психологов сервиса Zigmund.online. Чаще всего сложности возникают из-за зависимости людей от российских компаний, проблем с выбором недвижимости и места (города, страны) для постоянного проживания, трудной адаптации и панического ощущения потери дома. Также нередки ссоры с партнером после релокации, отсутствие друзей и страх будущего в условиях утраты привычных ценностей — меняются традиции, культура, кухня, менталитет.

Ранее были названы самые привлекательные для фрилансеров российские города.