Пьяный россиянин поссорился с братом и поджег его

В Бессоновском районе Пензенский области огласили приговор местному жителю, который облил старшего брата бензином и поджег. Об этом сообщает СУ СК региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года в селе Чемодановка Пермского края, местный житель распивал спиртное в компании старшего брата. В какой-то момент между родственниками возникла ссора, в ходе конфликта обвиняемый зашел в гараж, достал бутылку с бензином, облил горючей жидкостью своего оппонента и поджег его.

42-летнего пострадавшего спасти не удалось. Злоумышленника задержали, было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее россиянин приревновал жену к другому мужчине и поджег дом с ним.