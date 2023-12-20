Суд вынес приговор двум членам банды Басаева

Руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева заявила, что суд вынес обвинительный приговор еще двум членам банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на военнослужащих на территории республики в 1999 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, их обвинили в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации «бандитизм», «вооруженный мятеж» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Каждого из них приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

До этого стало известно, что бывшего члена террористических банд исламистов Шамиля Басаева и Хаттаба задержали в Дагестане по делу о нападении на республику в 1999 году.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции в Хасавюртовском районе, в селе Новосаситли. Его обвиняют в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.