Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд вынес приговор двум членам банды Басаева

Два члена банды Басаева получили по 14 лет колонии за нападение на Дагестан

close
100%
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева заявила, что суд вынес обвинительный приговор еще двум членам банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на военнослужащих на территории республики в 1999 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, их обвинили в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации «бандитизм», «вооруженный мятеж» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Каждого из них приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

До этого стало известно, что бывшего члена террористических банд исламистов Шамиля Басаева и Хаттаба задержали в Дагестане по делу о нападении на республику в 1999 году.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции в Хасавюртовском районе, в селе Новосаситли. Его обвиняют в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами