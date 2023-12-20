Российский подросток избил и попытался изнасиловать продавщицу магазина у дома

В Кабардино-Балкарии подросток напал на продавщицу магазина у дома и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, 17-летний подросток оказывал знаки внимания 30-летней продавщице магазина возле дома. Однако взаимности со стороны сотрудницы торговой точки не последовало.

Тогда подросток подкараулил женщину недалеко от магазина, а затем избил ее и повалил на землю. Сообщается, что продавщица смогла отбиться. После этого юноша согласился оставить ее в покое в обмен на молчание об инциденте, но россиянка все равно подала заявление в полицию.

Позже выяснилось, что нападавший на момент происшествия уже находился под подпиской о невыезде за побои. Подростка заключили под стражу.

Ранее омич, попытавшийся изнасиловать проводницу поезда, получил 2,5 года колонии.