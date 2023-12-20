Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Патриарх указал на риски, связанные с мигрантами в России

Патриарх считает, что действия мигрантов угрожают межнациональному миру в России

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Действия мигрантов угрожают межнациональному и межконфессиональному миру в России. Об этом заявил патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, обращение которого опубликовано на сайте РПЦ.

«Я очень надеюсь, что буду услышан, — призываю представителей государственной власти и руководителей предпринимательского сообщества помнить, что, если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию — государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ», — заявил патриарх Кирилл на собрании духовенства Московской (городской) епархии.

По его словам, ситуация в этой сфере значительно ухудшилась по сравнению с прошлым годом.

До этого следователи установили причастность 11 человек к нападению на сотрудника правоохранительных органов на территории торгового центра «Садовод» в Москве.

На рынке «Садовод», расположенном на юго-востоке Москвы, рабочие окружили и напали на полицейских.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в нападении на двух сотрудников Росгвардии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами