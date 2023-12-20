Патриарх указал на риски, связанные с мигрантами в России

Действия мигрантов угрожают межнациональному и межконфессиональному миру в России. Об этом заявил патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, обращение которого опубликовано на сайте РПЦ.

«Я очень надеюсь, что буду услышан, — призываю представителей государственной власти и руководителей предпринимательского сообщества помнить, что, если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию — государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ», — заявил патриарх Кирилл на собрании духовенства Московской (городской) епархии.

По его словам, ситуация в этой сфере значительно ухудшилась по сравнению с прошлым годом.

До этого следователи установили причастность 11 человек к нападению на сотрудника правоохранительных органов на территории торгового центра «Садовод» в Москве.

На рынке «Садовод», расположенном на юго-востоке Москвы, рабочие окружили и напали на полицейских.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в нападении на двух сотрудников Росгвардии.