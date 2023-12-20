В Киселевске ребенок босиком сбежал из дома в мороз

В Киселевске прохожая нашла на улице девятилетнего мальчика без верхней одежды и обуви, ребенок поссорился с матерью и убежал из дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Кемеровской области.

С заявлением в полицию обратилась 32-летняя жительница Киселевска, женщина рассказала, что поссорилась с девятилетним сыном, мальчик обиделся на мать и в домашней одежде выбежал на улицу.

Ребенок оказался на морозе без куртки и обуви, на его поиски были ориентированы все ближайшие патрули. Спустя час школьника нашли в квартире в одном из домов по соседству.

Оказалось, что на улице он встретил бабушку своего одноклассника и женщина завела его домой, чтобы согреть, в полицию она обратиться не успела. Беглеца вернули в семью и передали родителям.

Ранее в Нижнем Новгороде полиция нашла девушку, которая ушла из дома к любимому.