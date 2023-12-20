Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киселевске ребенок босиком сбежал из дома в мороз

В Кемеровской области мальчик поссорился с матерью и босиком сбежал из дома

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Киселевске прохожая нашла на улице девятилетнего мальчика без верхней одежды и обуви, ребенок поссорился с матерью и убежал из дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Кемеровской области.

С заявлением в полицию обратилась 32-летняя жительница Киселевска, женщина рассказала, что поссорилась с девятилетним сыном, мальчик обиделся на мать и в домашней одежде выбежал на улицу.

Ребенок оказался на морозе без куртки и обуви, на его поиски были ориентированы все ближайшие патрули. Спустя час школьника нашли в квартире в одном из домов по соседству.

Оказалось, что на улице он встретил бабушку своего одноклассника и женщина завела его домой, чтобы согреть, в полицию она обратиться не успела. Беглеца вернули в семью и передали родителям.

Ранее в Нижнем Новгороде полиция нашла девушку, которая ушла из дома к любимому.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами