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Студент российского техникума плюнул в кастрюлю с готовой едой на практике

В Альметьевске студент техникума плюнул в кастрюлю с готовым мясом для столовой

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ПОДСЛУШАНО АЛЬМЕТЬЕВСК/VK

Студент Торгово-экономического колледжа в Альметьевске плюнул в кастрюлю с едой, которая предназначалась для раздачи в столовой. Видеозапись случившегося разместил паблик «Подслушано Альметьевск» во «ВКонтакте».

На кадрах юноша, который проходит практику в зоне пищеблока, громко веселится, а затем плюет в кастрюлю с готовым мясом.

«Это безобразие, так не должно быть. Будем беседовать с родителями. Он — несовершеннолетний. Мы сейчас думаем, как как бы деликатно и педагогично на это отреагировать», — рассказала директор образовательного учреждения Зульфия Закирова в беседе с Telegram-каналом Mash Iptash.

Ранее работник общепита рассказал, каким гостям кафе повара могут плюнуть в блюдо.

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