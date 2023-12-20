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Воронежец с бутылкой игристого вина вылез из автобуса через окно и попал на видео

В Воронеже мужчина с бутылкой вина вылез из автобуса через окно

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Телеграм-канал Мой и твой Воронеж

В Воронеже мужчина с бутылкой игристого вина вылез из автобуса через окно и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 20 декабря. Один из пассажиров, ехавших в автобусе №6, решил не дожидаться остановки и покинул транспортное средство через окно.

Произошедшее попало в объектив камеры очевидца. На кадрах видно, как мужчина с бутылкой алкоголя в руке вылезает из автобуса через окно, падает на асфальт, а затем встает и уходит.

До этого в Пензе женщина покинула автобус на ходу, выйдя в окно. Перед этим она требовала от водителя остановить транспортное средство, но он не согласился.

Ранее в Екатеринбурге вспыхнул троллейбус с пассажирами.

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