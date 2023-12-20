В ООН заявили, что половина жителей сектора Газа страдает от голода

Половина населения сектора Газа голодает, 90% жителей Газы не получают регулярного питания. Об этом сообщает Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передает ТАСС.

Региональный директор ВПП по Ближнему Востоку и Северной Африке Коринн Фляйшер отмечает, 50% населения Газы находится в состоянии крайнего или сильного голода, а 90% жителей регулярно не могут поесть на протяжении всего дня.

За 70 дней в сектор Газа поступило только 10% продовольствия, которое является необходимым для 2,2 млн жителей анклава. Ситуацию в северной части анклава в ООН называют катастрофической.

18 декабря заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявлял, что в ООН считают возможным создание специального трибунала по сектору Газа.

17 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Египта сообщало, что Израиль и палестинское движение ХАМАС открыты к обсуждению режима прекращения огня в секторе Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.