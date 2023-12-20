Водитель автобуса не выпустил российскую школьницу, у которой не хватило денег на проезд

В Саратове местная жительница рассказала, что ее девятилетней дочери попался водитель, отказавшийся выпускать ее из-за нехватки средств на карте, которой девочка не смогла оплатить проезд. Свой пост женщина разместила в паблике «Солнечный Саратов» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 18 декабря в автобусе №75.

«При выходе у нее не хватило на карте одного рубля, водитель наорал на ребенка и специально провез ее на две остановки дальше», — поделилась мать девочки.

Женщина отметила, что ее дочь плакала всю дорогу домой, и добавила, что оплата за проезд списалась, как только она пополнила карту.

Ранее водитель маршрутки в Саратове пытался высадить подростка, требуя оплату наличными.