Фигуранту дела о захвате заложников в цветочном продлили арест

Суд в Москве продлил срок содержания под стражей Андрею Сафронову, которого обвиняют в захвате в заложники продавщицы цветочного магазина в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, арест продлили на шесть месяцев. При этом Сафронова могут отправить на принудительное лечение.

Инцидент с захватом заложников произошел 17 февраля. По версии следствия, Сафронов вместе с другим подозреваемым Алексеем Горюнковым подъехали на бронированном автомобиле к цветочному магазину на улице Таганской, вошли в него и, угрожая оружием, удерживали в помещении двух женщин, выдвигая различные требования. Одну из заложниц отпустили до того, как в цветочный приехал спецназ.

СМИ сообщали, что во время спецоперации по освобождению заложницы Сафронов выстрелил в начальника московского уголовного розыска генерала-майора полиции Сергея Кузьмина.

После освобождения продавщица цветочного рассказала, что Сафронов требовал некий «зеленый коридор, чтобы вылететь». Также она рассказала, что Сафронов поставил Горюнкова на колени в центре магазина, а затем уволок в подсобку.

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