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В Смоленской области водитель автобуса высадил мать с тремя детьми около леса

RT: семья в Смоленской области шла пешком 7 км из-за отказа водителя их везти

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Смоленской области водитель автобуса высадил мать с тремя детьми около леса поздно вечером, отказавшись везти их до деревни. В итоге домой пассажирам пришлось идти пешком 7 км. Глава Дорогобужского района Константин Серенков заявил RT, что таким образом водитель пытался сэкономить топливо.

Объясняя случившееся, водитель заявил, что отказался ехать дальше из-за неочищенной дороги. Однако глава района утверждает, что проезд был свободным, а водитель просто пытался сэкономить бензин и время.

По словам Серенкова, 31 декабря договор с перевозочной компанией у района истекает, и продлевать его не будут. Сам предприниматель отказался от комментариев. Прокуратура начала проверку по этому делу, водителя от работы отстранили.

Ранее водитель автобуса высадил школьника на трассе в Липецке.

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