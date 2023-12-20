В Смоленской области водитель автобуса высадил мать с тремя детьми около леса поздно вечером, отказавшись везти их до деревни. В итоге домой пассажирам пришлось идти пешком 7 км. Глава Дорогобужского района Константин Серенков заявил RT, что таким образом водитель пытался сэкономить топливо.

Объясняя случившееся, водитель заявил, что отказался ехать дальше из-за неочищенной дороги. Однако глава района утверждает, что проезд был свободным, а водитель просто пытался сэкономить бензин и время.

По словам Серенкова, 31 декабря договор с перевозочной компанией у района истекает, и продлевать его не будут. Сам предприниматель отказался от комментариев. Прокуратура начала проверку по этому делу, водителя от работы отстранили.

Ранее водитель автобуса высадил школьника на трассе в Липецке.