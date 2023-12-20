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В Санкт-Петербурге вводится масочный режим для публичных мероприятий

В Петербурге с 20 декабря ввели масочный режим для массовых мероприятий

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге с 20 декабря ввели масочный режим для посещения публичных мероприятий. Соответствующее распоряжение подписала главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова, сообщает ТАСС.

«Обеспечить использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», — указывается в постановлении.

Согласно документу, речь идет о массовых новогодних, культурных и спортивных мероприятиях в Северной столице.

По информации агентства, масочный режим также затронет стационарные и амбулаторные медучреждения.

Незадолго до этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге возобновили действие обязательного масочного режима в больницах и других медицинских организациях.

Как ранее заявили в Роспотребнадзоре, ношение масок в Москве носит рекомендательный характер и не является сигналом для введения масочного режима.

Ранее Песков ответил на вопрос о масочном режиме в Кремле.

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