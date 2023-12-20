В Госдуме рассказали, могут ли владельца квартиры осудить за падение наледи с балкона

Собственники квартир могут понести административную и даже уголовную ответственность в случае падения наледи с балкона, в котором была сделана несогласованная перепланировка. Об этом «Газете.Ru» рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она напомнила, что остекление балкона, а также все дополнительные надстройки попадают под определение перепланировки.

«Балконные плиты — это часть общедомового имущества. Если балкон существует в первоначальном виде, то ответственность за все падения с балконов несет управляющая кампания. Но если на балконе осуществлена перепланировка без согласования… Остекление балкона, все надстройки, конструкции — это перепланировки. Их тоже по идее надо согласовывать, но никто этого не делает. Если с такого перестроенного балкона что-то упадет, то ответственность будет нести владелец помещения», — сказала депутат.

Разворотнева объяснила, что за незаконную перепланировку собственника квартиры обяжут выплатить штраф. В случае, если из-за падения льда пострадало имущество или здоровье человека, то решение о наказании будет принимать суд.

«Если говорить про незаконную перепланировку, то там штрафы небольшие, от 1 тысячи до 2,5 тысяч рублей. И требование ее согласовать. Если невозможно согласовать то, что собственник сделал, то требование ликвидировать. А что касается причинения ущерба — это будет рассматриваться судебном порядке. Если есть повреждение имущества, например машины, и человек вызовет эксперта, который их оценит, то виновнику могут вменить в обязанность выплатить ущерб. А если, не дай Бог, причинение вреда жизни или здоровью, то скорее всего тоже будет административка. Но если какой-то тяжелый случай, то может дойти до уголовного наказания. Например, причинение увечий по неосторожности и так далее. Суд в конечном итоге будет учитывать степень вины и какие-то экстремальные погодные обстоятельства. Они зачастую освобождают от ответственности», — сказала она.

Депутат добавила, что владельцы квартир обязательно должны обращаться в управляющую кампанию, если их балконы не очищают от наледи.

«В каждом подъезде у нас по закону должны располагаться сведения о том, куда можно обратиться, где находится офис управляющей кампании. Но многие граждане этот путь игнорируют, предпочитают писать сразу депутатам, мэру, президенту. Во многих регионах существуют порталы, сейчас у нас век цифровизации, онлайн возможно обратиться. В Москве такие обращения рассматриваются гораздо быстрее. В Москве можно обратиться на портал, можно через сайт обратиться в Государственную жилищную инспекцию, можно обратиться в департамент ЖКХ. Правильность проведения таких работ контролируют жилищные инспекции, они должны также на управляющие кампании воздействовать», — заключила Разворотнева.

Ранее в Туле госпитализировали пенсионерку, на которую упала наледь с крыши.