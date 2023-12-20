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Суд нашел пропаганду ЛГБТ* в клипе Николая Баскова

Канал «Точка ТВ» оштрафовали на миллион рублей за гей-пропаганду в клипе Баскова

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Евгений Биятов/РИА Новости

Таганский московский суд оштрафовал телеканал «Точка ТВ» за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) в клипе российского артиста Николая Баскова на песню «Странник». Информация об этом появилась на сайте суда.

Судья установила, что некоторые сцены в клипе указывают, что главный герой-мужчина имеет «признаки романтического отношения» с другим лицом мужского пола. По мнению суда, нездоровое влечение к лицу своего пола в клипе выражено во взглядах, а также «наличии реакции на поцелуй» героя с женщиной. В то же время отношения героя с женщиной «носят отстраненно созерцательный характер», добавили в постановлении.

Также в клипе есть сцена сражения между героем и другим мужчиной. Вот только текст песни, который сопровождает эту сцену, дает воспринимать это действо как форму выражения ревности главного героя не к женщине, а именно мужчине, который «изменил герою с лицом женского пола», сделала вывод судья. В целом, по мнению суда, действие клипа происходит «на фоне атмосферы гедонизма и разврата».

К тому же клип Баскова вышел в дневной эфир с пометкой «16+» вместо «18+» и без маркировки «запрещено для детей», добавили в пресс-службе суда.

В итоге телеканалу «Точка ТВ» назначили наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей.

Ранее Новосибирские власти посчитали пропагандой ЛГБТ фото двух мужчин с мороженым.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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