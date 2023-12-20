На Урале лыжник ударил школьника на спортивных соревнованиях

В Златоусте полицейские задержали мужчину, который ударил школьника за то, что тот не уступил ему лыжню. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел 16 декабря на соревнованиях на стадионе им. Ишмуратовой. Мужчина потребовал от 15-летнего подростка уступить ему лыжню, а когда тот отказался, с размахом ударил молодого человека кулаком в голову. Видео случившегося разместил паблик «ЧП / ДТП Златоуст» во «ВКонтакте».

Как рассказали в полиции, агрессором оказался ранее судимый житель области 1973 года рождения. Мужчину доставили в полицию для пояснений по факту инцидента.

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