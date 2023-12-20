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Власти Якутии заявили, что настоящие морозы впереди

Глава Якутии Николаев в -55°С заявил, что настоящие холода впереди

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Александр Кряжев/РИА Новости

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, настоящие морозы в регионе еще впереди. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Арктика Якутии. Сейчас там - 55*, самые крепкие холода еще впереди», — поделился Николаев.

По его словам, предприниматели делают все, чтобы жизнь в регионе «кипела», несмотря на экстремальные холода. К примеру, в 2023 году те, кто решил заняться предпринимательством в Арктике, получили повышенную поддержку на развитие или запуск собственного дела. Для арктических предпринимателей сумма грантов в среднем составляет 1 млн рублей.

До этого метеорологи рассказывали газете «Известия», что предугадать, какой будет погода в столичном регионе на Новый год, пока сложно. Эксперты уверены, что похолодание придет, но пока неизвестно, сменится ли погода 31 декабря или в первых числах января.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, что для удачного запуска автомобиля в мороз не следует торопиться — сразу поворачивать ключ и крутить мотор.

По его словам, исправный автомобиль заведется в любой мороз.

Ранее сообщалось, что циклон «Ваня» принесет в Москву самый снежный день за 60 лет.

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