Под Тюменью автобус столкнулся с автомобилем, пострадали пять человек

На федеральной дороге Тюмень – Омск произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел в Голышмановском округе Тюмени. По предварительной информации, водитель машины марки Opel выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом. Транспортное средство второго участника отбросило в кювет.

В ДТП пострадали оба водителя, женщины в легковом автомобиле и единственный пассажир автобуса. У всех диагностированы незначительные повреждения.

На данный момент правоохранители работают на месте аварии. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Дмитрове мужчина избил пожилого мигранта в автобусе.