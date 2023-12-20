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Власти Камчатки озвучили число туристов по итогам 2023 года

Губернатор Солодов: турпоток на Камчатку по итогам года может превысить 350 тыс.

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Павел Карасев/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»

Туристический поток на Камчатку по итогам 2023 года может увеличиться до 350 тыс. человек. Об этом сообщил РИА Новости глава региона Владимир Солодов.

Он уточнил, что это на 20-25% больше, чем в 2022-м году.

В конце ноября турагентства назвали самые популярные у россиян направления на Новый год. По словам директора ассоциации «Альянс туристических агентств» Натальи Осиповой, у туристов набирает популярность Дальний Восток и, в частности, Камчатка. Причем чаще это направление туроператорам «подсказывают» сами туристы. Однако поездки туда отличаются достаточно высокой ценой, поэтому позволить такое новогоднее путешествие себе может не каждый.

До этого эксперты туротрасли назвали самым популярным направлением для путешествий предстоящей зимой у россиян Москву. На столицу приходится 24,2% всех гостиничных заказов.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.

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