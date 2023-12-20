Коуч объяснил, как работающей маме все успевать

Работающие мамы часто хотят преуспевать не только в работе, но и в материнстве, увлечениях, образовании и быту. Чтобы все успеть, необходимо в первую очередь планировать свой отдых. Такой совет в беседе с РИАМО дал эксперт в теме планирования и тайм-менеджмента, коуч ICF Алексей Володось.

По его словам, достичь успеха помогает искусство управления ресурсами. Эксперт отметил, что если попросить бизнес-маму оценить свое состояние по шкале от 1 до 10 баллов, скорее всего, она назовет цифру менее 5.

«А не является ли ваше отношение эгоистичным по отношению к своим близким, детям и коллегам, если вы каждый день отдаете им менее 5 баллов, а могли бы все 10, и решения принимаете из состояния менее 5 баллов. От кого еще, кроме как лично от вас, это зависит? После этой фразы бывает молчание, слезы или просто сухая фраза: «Ты прав! Это надо менять», — рассказал Володось.

Он добавил, что совместное времяпровождение с детьми крайне важно, причем именно «глаза в глаза», когда внимание направлено друг на друга.

Коуч и спортивный психолог Юлия Ковалевская до этого объяснила, как выйти из синдрома отложенной жизни. По ее словам, сперва необходимо признать сам факт его наличия, а также то, что к этой негативной точке человек пришел сам. Она посоветовала разобраться в себе и понять, чего на самом деле хочется от жизни получить.

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