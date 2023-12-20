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Пьяная россиянка ударила фельдшера скорой помощи по голове

В Саратове пьяная женщина ударила в голову фельдшера скорой помощи

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Саратове местная жительница напала на фельдшера скорой помощи, который прибыл на вызов к ее знакомому. Об этом сообщает пресс-службе областного ГУ МВД.

Инцидент произошел 19 декабря на улице Лесная, куда бригада «скорой» прибыла для оказания помощи мужчине. В квартире медиков встретила знакомая пациента, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина стала агрессивно вести себя и высказывать несогласие с диагнозом, а затем набросилась на фельдшера и ударила его в голову.

Следственное управление СК РФ проводит проверку по факту случившегося. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Ранее в Карелии мужчина вызвал скорую помощь и избил приехавшего к нему фельдшера.

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